Сустрэча Пуціна і Уіткафа ў Крамлі: галоўныя вынікі агучыў Ушакоў

У Крамлі завяршылася сустрэча Уладзіміра Пуціна і эмісараў Трампа. Тэмай перамоў стала далейшае ўзгадненне асноўных палажэнняў пагаднення аб урэгуляванні ўкраінскага канфлікту. Раней амерыканцы гаварылі, што яно гатова на 90 працэнтаў.

У склад амерыканскай дэлегацыі ўваходзілі спецпасланнік Сціў Уіткаф, зяць амерыканскага прэзідэнта Джарэд Кушнер, а таксама адзін з кіраўнікоў навастворанага Савета міру Джош Грунбаум. Сустрэча Пуціна з Уіткафам доўжылася больш чым 3,5 гадзіны, паведамілі ў Крамлі.

Галоўнае з заяў Ушакова пасля сустрэчы Пуціна з Уіткафам:

перамовы Пуціна з амерыканскай дэлегацыяй працягваліся каля чатырох гадзін;

амерыканцы падзяліліся з Пуціным інфармацыяй наконт сустрэчы Трампа з Зяленскім у Давосе;

дамовіліся, што 23 студзеня ў Абу-Дабі адбудзецца першае пасяджэнне трохбаковай рабочай групы РФ - ЗША - Украіна па пытаннях бяспекі;

начальнік ГРУ Касцюкоў узначаліць перагаворную групу РФ у Абу-Дабі;

Пуцін пасля сустрэчы з Уіткафам даў інструкцыі дэлегацыі РФ, якая вылеціць у Абу-Дабі;

Дзмітрыеў і Уіткаф сустрэнуцца ў Абу-Дабі як кіраўнікі двухбаковай рабочай групы па эканамічных справах;

РФ заявіла, што без вырашэння тэрытарыяльнага пытання разлічваць на доўгатэрміновае ўрэгуляванне ва Украіне не варта;

Расія прадоўжыць вырашаць пытанне на полі бою, пакуль не дасягнута ўрэгуляванне;

тэмы Савета міру, Грэнландыі і шэраг іншых закраналіся на сустрэчы Пуціна з амерыканцамі ў Крамлі;

сустрэча ў Крамлі была ва ўсіх сэнсах карыснай як для РФ, так і для ЗША;

РФ і ЗША дамовіліся падтрымліваць шчыльныя кантакты па ўкраінскай і іншых тэмах.

Прадстаўнік расійскага боку назваў сустрэчу вельмі важнай: галоўнай з абмеркаваных тэм з'яўлялася тэрытарыяльнае пытанне. Ужо 23 студзеня для далейшага абмеркавання прынцыпаў урэгулявання ўкраінскага канфлікту ў Абу-Дабі сустрэнуцца дэлегацыі Расіі, Украіны і ЗША.

