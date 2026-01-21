Сустрэча Пуціна і Уіткафа ў Крамлі: галоўныя вынікі агучыў Ушакоў

У Крамлі завяршылася сустрэча Уладзіміра Пуціна і эмісараў Трампа. Тэмай перамоў стала далейшае ўзгадненне асноўных палажэнняў пагаднення аб урэгуляванні ўкраінскага канфлікту. Раней амерыканцы гаварылі, што яно гатова на 90 працэнтаў. У склад амерыканскай дэлегацыі ўваходзілі спецпасланнік Сціў Уіткаф, зяць амерыканскага прэзідэнта Джарэд Кушнер, а таксама адзін з кіраўнікоў навастворанага Савета міру Джош Грунбаум. Сустрэча Пуціна з Уіткафам доўжылася больш чым 3,5 гадзіны, паведамілі ў Крамлі.

сустрэча ў Крамлі была ва ўсіх сэнсах карыснай як для РФ, так і для ЗША;