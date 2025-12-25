Сустрэча Трампа і Зяленскага адбудзецца 28 снежня

Пошук мірнага ўрэгулявання ўкраінскага канфлікту працягваецца. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп плануе правесці сустрэчу з Уладзімірам Зяленскім у Фларыдзе. Двухбаковая сустрэча пройдзе ў Палм-Біч 28 снежня ў 23:00.

Як ён сцвярджаў, план урэгулявання крызісу на Украіне з 20 пунктаў узгоднены паміж Украінай і ЗША "на 90 %". Аднак Трамп раней заявіў выданню Politico, што без яго адабрэння план Зяленскага нічога не значыць. Тым не менш, у інтэрв'ю газеце New York Post, кіраўнік Белага дому высока ацаніў шанцы на дасягненне дамоўленасці з украінцам. Таксама амерыканскі прэзідэнт паведаміў, што плануе ў хуткім часе пагаварыць з лідарам Расіі Уладзімірам Пуціным.