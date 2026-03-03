Сусветныя цэны на нафту і газ рэзка выраслі з-за крызісу на Блізкім Усходзе

Напярэдадні кошт барэля нафты Brent перавысіў адзнаку 83 долары, што стала самым высокім паказчыкам з ліпеня 2024 года. З пятніцы нафта падаражэла больш як на 15 %. Цэны на газ у Еўропе ўзляцелі на 40 %, а затым трохі знізіліся, што стала працягам росту на 40 % у панядзелак. І, здаецца, далей будзе толькі горш.

Сапраўднае стоўпатварэнне з нафтатанкераў і газавозаў сабралася каля Армузскага праліва. Іран абвясціў аб усталяванні поўнага ваеннага кантролю над гэтым стратэгічна важным участкам. Паведамляецца, што з моманту блакавання паражана 10 нафтавых танкераў, якія спрабавалі яго перасячы. Пры гэтым у панядзелак праз праліў змаглі прайсці толькі два танкеры.