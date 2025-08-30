Светалад без ЗША? Вядучыя медыя ацэньваюць саміт ШАС у Цяньцзіне

Саміт ШАС чакана апынуўся пад пільнай увагай вядучых сусветных СМІ, у тым ліку і заходніх. Аналітыкі і эксперты высока ацэньваюць важнасць сустрэчы ў Цяньцзіне, якая, бясспрэчна, адзначае новую вяху ў якая змяняецца карціне глабальнага свету.

Значная падзея дружбы, адзінства і супрацоўніцтва - так апісваюць саміт "Чайна Дэйлі" і Сіньхуа. А нямецкі "Шпігель" турбуецца, што Расія і Кітай у рамках ШАС фарміруюць свайго роду альтэрнатыву заходнім саюзам. Пра тое ж папярэджвае агенцтва Рэйтэрс: "Сі Цзіньпін скарыстаецца самітам, каб прадэманстраваць, як будзе выглядаць светалад без удзелу Амерыкі, а таксама аказаць сур'ёзную дыпламатычную падтрымку Расіі, якая пацярпела ад санкцый".