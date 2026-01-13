3.71 BYN
2.92 BYN
3.40 BYN
Тэгеран рыхтуецца да адключэння глабальнай сеткі Інтэрнэт
Іран рыхтуецца да адключэння ад глабальнага інтэрнэту ў мэтах абароны сваёй краіны ад знешняга ўмяшання і пачаў прымаць меры па стварэнні ўласнай закрытай сеткі.
Адзін з крокаў у гэтым кірунку - фарміраванне так званага белага спісу сайтаў, адобраных дзяржавай. У гэты пералік увайшлі ўнутраныя пошукавыя сістэмы, навігацыйныя сэрвісы і месенджары для абмену паведамленнямі. Іранскія ўлады заяўляюць: інтэрнэт у краіне ў звыклым выглядзе можа знікнуць назаўжды.
Тым часам кампанія SpaceX, як паведамляе Bloomberg, зрабіла бясплатнай падпіску на Starlink у рэспубліцы. Аднак улады Ірана ўжо фактычна крыміналізавалі яго выкарыстанне, прыраўняўшы да шпіянажу.
Гэтыя лічбавыя баталіі разгараюцца на фоне працяглых масавых пратэстаў. Паводле розных даных, колькасць загінуўшых за час беспарадкаў ужо магла перавысіць 2,5 тысячы. Іранскія ўлады ўпэўнены, што пратэсты штучна створаны звонку, і абяцаюць абараняць краіну.