Пытанне Грэнландыі вырашана. У Давосе Трамп абвясціў, што адмаўляецца ад увядзення з 1 лютага тарыфаў у дачыненні да еўрапейскіх дзяржаў: мыты павінны былі стаць пакараннем краінам ЕС за няўступлівасць у пытанні Грэнландыі. Аднак адносна лёсу вострава, як быццам, атрымалася дамовіцца.

Падчас перамоў з генсакам НАТА Рутэ, як паведамляецца, было дасягнута пагадненне аб падаванні Злучаным Штатам магчымасці максімальна шырокай ваеннай прысутнасці ў Грэнландыі. Па ўсёй бачнасці, Пентагон атрымае магчымасць адкрыць там яшчэ адну або некалькі баз, а таксама перакінуць туды максімальна шырокую наменклатуру зброі.

22 студзеня ў Маскву адправяцца прадстаўнікі Трампа Уіткаф і Кушнер: амерыканскі бок паведамляе, што пагадненне аб спыненні агню ва Украіне ўзгоднена больш як на 90 %. Трамп таксама чакае, што Расія возьме ўдзел у ствараемым Савеце міру: прэзідэнт Пуцін ужо заявіў, што Масква гатова выдзеліць у фонд мільярд долараў з тых актываў, якія замарожаны Захадам. Сёння ў Давосе мяркуецца падпісаць дакументы аб стварэнні Савета міру. Свой удзел у ім пацвердзілі каля 25 краін. Верагодным з'яўляецца ўдзел у Савеце Кітая, Расіі, а таксама Індыі. Пра гэта стане вядома ўжо сёння.