Трамп ацаніў вынікі перамоў з Зяленскім
У ЗША падводзяць вынікі сустрэчы Дональда Трампа і Зяленскага. Яна прайшла ў галоўнай абедзеннай зале рэзідэнцыі Мар-а-Лага амерыканскага лідара ў Фларыдзе.
Пасля кароткага інтэрв'ю для журналістаў пачалася закрытая частка перамоў, якая працягвалася каля дзвюх гадзін.
Дональд Трамп заявіў, што размова прайшла выдатна і бакі падышлі вельмі блізка да ўрэгулявання канфлікту. Нявырашанымі застаюцца адзін-два пункты.
Таксама па выніках сустрэчы Трамп адзначыў, што Украіне лепш заключыць пагадненне зараз, інакш яна страціць яшчэ зямлю і людзей. Еўропе ж прыйдзецца ўзяць на сябе значную ролю ў гарантыях бяспекі Украіны. У найбліжэйшы час будзе прадоўжана работа груп, якія будуць абмяркоўваць умовы пагаднення. Пры гэтым галоўныя пытанні, сярод якіх вывад Узброеных сіл Украіны з Данбаса, выбары і прызнанне Украінай уступак тэрыторый, публічна не былі агавораны. Усё засталося альбо за зачыненымі дзвярамі, альбо на тых жа пазіцыях, што і да сустрэчы.
Фота ТАСС