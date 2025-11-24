3.70 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
Трамп даручыў Уіткафу ляцець у Маскву для перамоў з Пуціным
Вашынгтон працягвае актыўную працу над дасягненнем міру ва Украіне. Дональд Трамп даручыў Уіткафу ляцець у Маскву для перамоў з Пуціным, якія могуць прайсці на наступным тыдні.
Пакуль спецпасланнік прэзідэнта ЗША будзе знаходзіцца ў Расіі, з Кіевам будзе кантактаваць міністр Сухапутных войскаў Дэніел Дрыскал.
Амерыканскі лідар падкрэсліў, што перамовы прасоўваюцца ў пазітыўным ключы, а першапачатковая версія мірнага плана ЗША з 28 пунктаў была дапрацавана з улікам прапаноў Расіі і Украіны і скарацілася да 22. У дакуменце застаецца толькі некалькі пунктаў, з якімі бакі не згодныя.
Таксама Трамп заявіў, што Расія ўжо пайшла на ўступкі ў мірным плане. Масква нібыта гатовая спыніць баявыя дзеянні, а таксама адмовіцца ад новых тэрытарыяльных прэтэнзій.
Пры гэтым гаспадар Белага дома настойліва рэкамендаваў Кіеву пагадзіцца на здзелку і аддаць частку земляў, у адваротным выпадку Украіна іх хутка страціць падчас баявых дзеянняў.
Што ж датычыцца асабістай сустрэчы з Зяленскім, то прэзідэнт ЗША не супраць, але толькі калі пагадненне аб спыненні вайны будзе канчатковым.