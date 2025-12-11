3.75 BYN
Трамп лічыць, што Кіеў тармозіць аб'яўленне перамір'я
Дональд Трамп усё больш песімістычны адносна поспеху свайго мірнага плана. Амерыканскі прэзідэнт лічыць, што Кіеў тармозіць аб'яўленне перамір'я і пачатак мірнага працэсу, а таксама аднаўлення Данбаса.
У сувязі з пазіцыяй Кіева Трамп яшчэ не прыняў рашэнне, ці будзе амерыканскі бок удзельнічаць 13 снежня ў шматбаковай сустрэчы з Украінай і еўрапейцамі. Таксама не зразумела пакуль, калі яна адбудзецца, якога ўзроўню палітыкі на ёй будуць прадстаўлены.
Між тым Кіеў і Брусель тарпедуюць адну за другой прапановы Трампа і рыхтуюцца да доўгай вайны. Зяленскі фактычна адхіліў патрабаванне правесці прэзідэнцкія выбары: яны, па яго словах, могуць адбыцца толькі пасля заканчэння канфлікту. А Брусель завяршае падрыхтоўку да канфіскацыі замарожаных расійскіх грошай: 11 снежня паслы краін ЕС падпісалі дакумент, які працягвае гэтую замарозку на няпэўны тэрмін, а 12-га можа быць прынята канчатковае рашэнне аб перадачы гэтых сродкаў Кіеву ў абход, як чакаецца, Венгрыі і Бельгіі.