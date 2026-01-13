Трамп: Мірнае пагадненне па Украіне тармозіць не Масква, а Кіеў

Мірнае пагадненне па Украіне тармозіць не Масква, а Кіеў. Аб гэтым агенцтву Reuters заявіў Трамп. Паводле яго слоў, Прэзідэнт Расіі гатовы завяршыць канфлікт, у той час як Кіеў у гэтым пытанні "больш стрыманы".



Reuters нагадвае, што Зяленскі публічна выключыў любыя тэрытарыяльныя ўступкі Маскве, заявіўшы, што Кіеў паводле Канстытуцыі не мае права адмаўляцца ад сваёй тэрыторыі. Акрамя таго, амерыканскі лідар не выключае сустрэчы з Зяленскім на эканамічным форуме ў Давосе на наступным тыдні.



Таксама Трамп заявіў, што яму невядома пра магчымую будучую паездку спецпасланнікаў ЗША Сцівена Уіткафа і Джарэда Кушнера ў Маскву, пра што раней паведамляў Bloomberg.