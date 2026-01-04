Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

Трамп не выключыў правядзення аперацыі супраць прэзідэнта Калумбіі

Дональд Трамп ужо паспеў зрабіць шэраг гучных заяў. Так, ён не выключыў правядзення аперацыі супраць прэзідэнта Калумбіі.

Таксама кіраўнік Белага дома паведаміў, што яму патрэбна Грэнландыя - для абаронных мэт. Выказаўся Трамп і наконт Кубы.

Дональд Трамп, прэзідэнт ЗША:

"Па-мойму, яна ўжо гатовая пасці. Яна засталася без сродкаў да існавання. Усё, што ў яе было, яна атрымлівала ад Венесуэлы, ад яе нафты. А зараз усё спынілася. Так што Куба гатовая пасці, і я ведаю, шмат амерыканцаў кубінскага паходжання, якія будуць гэтаму вельмі рады".

У той жа час Трамп усумніўся ў неабходнасці актыўных дзеянняў супраць Кубы. Раней ён таксама заяўляў, што "трэба нешта рабіць з Мексікай", якой, паводле яго словаў, кіруюць наркакартэлі.

Фота ТАСС

Разделы:

У свецеЗША