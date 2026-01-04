3.71 BYN
Трамп не выключыў правядзення аперацыі супраць прэзідэнта Калумбіі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Дональд Трамп ужо паспеў зрабіць шэраг гучных заяў. Так, ён не выключыў правядзення аперацыі супраць прэзідэнта Калумбіі.
Таксама кіраўнік Белага дома паведаміў, што яму патрэбна Грэнландыя - для абаронных мэт. Выказаўся Трамп і наконт Кубы.
Дональд Трамп, прэзідэнт ЗША:
"Па-мойму, яна ўжо гатовая пасці. Яна засталася без сродкаў да існавання. Усё, што ў яе было, яна атрымлівала ад Венесуэлы, ад яе нафты. А зараз усё спынілася. Так што Куба гатовая пасці, і я ведаю, шмат амерыканцаў кубінскага паходжання, якія будуць гэтаму вельмі рады".
У той жа час Трамп усумніўся ў неабходнасці актыўных дзеянняў супраць Кубы. Раней ён таксама заяўляў, што "трэба нешта рабіць з Мексікай", якой, паводле яго словаў, кіруюць наркакартэлі.
