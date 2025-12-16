Трамп падаў на BBC у суд, абвінаваціўшы медыякарпарацыю ў паклёпе і скажэнні яго слоў

BBC абвінавачваецца ў зламысным рэдагаванні прамовы Трампа, якая была ім сказаная ў 2021 годзе, а паказана на тэлеэкранах у 2024 годзе. Відэафрагмент быў зроблены так, што ў гледачоў магло з'явіцца пачуццё, быццам рэспубліканец заклікае сваіх прыхільнікаў штурмаваць Кангрэс ЗША.