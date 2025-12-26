3.71 BYN
Трамп папярэдзіў Зяленскага: Усе папярэднія таргі па мірным плане не значаць нічога
Белы дом паведаміў пра перанос нядзельнай сустрэчы ў Фларыдзе прэзідэнта ЗША Дональда Трампа і Уладзіміра Зяленскага. Яна пройдзе ў 9 вечара па Мінску. Напэўна, атмасфера будзе далёкая ад сяброўскай: Трамп папярэдзіў, што ўсе папярэднія таргі па змесце мірнага плана не значаць нічога: "Пакуль я не прыму рашэнне, у Зяленскага нічога няма", - заявіў гаспадар Белага дома.
Пасля перамоў з Трампам Кіеў правядзе экстранныя кансультацыі з лідарамі Еўрасаюза, Вялікабрытаніі і Канады: абмяркоўвацца будзе пытанне гарантый бяспекі Украіны. Лёс мірнага плана Трампа, у якім было 28 пунктаў, а засталося толькі 20, павінен вырашыцца ў найбліжэйшыя суткі.
Адразу некалькі расійскіх прадстаўнікоў між тым ужо заявілі, што пасля ўнясення ў план змяненняў, якіх дабівалася Украіна, дакумент стаў практычна непрымальным для Масквы.