Трамп расчараваны адсутнасцю рэакцыі Зяленскага на праект мірнай здзелкі
У Белым доме ўсё больш незадаволены Кіевам. Трамп расчараваны адсутнасцю рэакцыі Зяленскага на праект мірнай здзелкі, абмеркаванне якога на розных узроўнях ідзе ўжо некалькі тыдняў.
Па яго словах, прапанова атрымала падтрымку Масквы і ўкраінскай каманды перагаворшчыкаў, але сам Зяленскага яе нават "не чытаў".
Дональд Трамп, прэзідэнт ЗША:
"Мы размаўлялі з прэзідэнтам Пуціным, і мы мелі зносіны з украінскімі лідарамі, у тым ліку Зяленскім. І павінен сказаць, што я некалькі расчараваны тым, што Зяленскі яшчэ не прачытаў прапанову. Яго каманда ў захапленні ад плана, але ён - не. Масква з гэтым пагадненнем згодная. Але я не ўпэўнены, што Зяленскі з гэтым згодны. Яго каманда падтрымлівае план, але ён яго нават не чытаў".
Як паведамляецца, 8 снежня Зяленскі наведае Лондан, дзе, верагодна, захоча пракансультавацца з еўрапейскімі лідарамі, перш чым даць адказ на праект мірнага плана. Пры гэтым заходнія СМІ пішуць: еўрапейцы адгаворваюць Кіеў пагаджацца на вывад войскаў з Данецкай вобласці.
