Трамп расчараваны адсутнасцю рэакцыі Зяленскага на праект мірнай здзелкі

Па яго словах, прапанова атрымала падтрымку Масквы і ўкраінскай каманды перагаворшчыкаў, але сам Зяленскага яе нават "не чытаў".

"Мы размаўлялі з прэзідэнтам Пуціным, і мы мелі зносіны з украінскімі лідарамі, у тым ліку Зяленскім. І павінен сказаць, што я некалькі расчараваны тым, што Зяленскі яшчэ не прачытаў прапанову. Яго каманда ў захапленні ад плана, але ён - не. Масква з гэтым пагадненнем згодная. Але я не ўпэўнены, што Зяленскі з гэтым згодны. Яго каманда падтрымлівае план, але ён яго нават не чытаў".