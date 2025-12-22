Трамп высока ацаніў перамовы ў Маямі па ўкраінскім канфлікце

Перамовы ЗША з Масквой і Кіевам па ўкраінскім урэгуляванні праходзяць нармальна - так іх ацаніў лідар Белага дома Дональд Трамп, адказваючы на пытанні журналістаў. Ён таксама заявіў, што абодва бакі стаміліся ад вайны, і яна павінна спыніцца.