Трамп высока ацаніў перамовы ў Маямі па ўкраінскім канфлікце
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Перамовы ЗША з Масквой і Кіевам па ўкраінскім урэгуляванні праходзяць нармальна - так іх ацаніў лідар Белага дома Дональд Трамп, адказваючы на пытанні журналістаў. Ён таксама заявіў, што абодва бакі стаміліся ад вайны, і яна павінна спыніцца.
Раней прадстаўнік Трампа Стыў Уіткаф назваў сустрэчу, якая прайшла ў Фларыдзе, канструктыўнай. Расійскі прадстаўнік Кірыл Дзмітрыеў таксама заявіў, што кансультацыі праходзяць добра.
З прадстаўнікамі Кіева амерыканцы абмяркоўвалі ў тым ліку мірны план з 20 пунктаў, гарантыі бяспекі ЗША для Украіны і план яе далейшага эканамічнага развіцця.
Паводле ацэнкі Politico, бакі па-ранейшаму далёкія ад кампрамісу па пытаннях тэрыторый і іншых ключавых тэмах.