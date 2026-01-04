Трамп: ЗША кіруюць Венесуэлай

Венесуэла пасля захопу прэзідэнта Мадуры знаходзіцца пад кіраваннем ЗША. З такой заявай выступіў Трамп.

Гаспадар Белага дома дадаў, што выбары ў краіне пройдуць, калі надыдзе прыдатны для гэтага момант - зараз у Вашынгтоне больш думаюць пра аднаўленне нафтавай інфраструктуры. Паводле слоў амерыканскага прэзідэнта, нафтавыя кампаніі ЗША праяўляюць вялікую цікавасць да працы ў Венесуэле і гатовыя інвеставаць у яе эканоміку.

Як стала вядома, у выніку амерыканскай ваеннай аперацыі ў Венесуэле забіта шмат грамадзян Кубы, якія ахоўвалі прэзідэнта Венесуэлы Мадуру. Гэтыя словы пацвердзіў кубінскі лідар. Дыяс-Канель Бермудэс удакладніў: падчас аперацый ЗША загінулі 32 грамадзяніны краіны. У сувязі з гэтым на Кубе абвешчана двухдзённая жалоба. Усяго колькасць ахвяр агрэсіі ЗША павялічылася да 80.

Тым часам Дэлсі Радрыгес, якая выконвае абавязкі прэзідэнта Венесуэлы, паведаміла, што Каракас лічыць прыярытэтам наладжванне збалансаваных і ўзаемапаважлівых адносін са Штатамі. Паводле яе словаў, венесуэльскія ўлады запрашаюць урад ЗША да сумеснай працы над праграмай супрацоўніцтва, арыентаванай на развіццё краіны. Венесуэла імкнецца жыць без знешніх пагроз - у атмасферы павагі і міжнароднага супрацоўніцтва.