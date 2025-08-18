3.71 BYN
У Бялградзе пратэстоўцы разбілі вокны ў аддзяленні кіруючай партыі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Захад не пакідае спроб дабіцца ад Сербіі палітычнай лаяльнасці. У Бялградзе чарговая ноч беспарадкаў. Радыкалы камянямі разбілі вокны ў аддзяленні кіруючай прагрэсіўнай партыі, палілі смеццевыя бакі, блакіравалі дарогі, уступалі ў сутычкі з праваахоўнікамі.
Да разгромленага будынка партыі прыбыў прэзідэнт Сербіі. Аляксандр Вучыч паабяцаў аднавіць парадак: паліцыя будзе пераследваць удзельнікаў бунтаў, і заявіў, што беспарадкі ў краіне з'яўляюцца не спантанымі пратэстамі, а часткай спланаванай спробы ажыццяўлення каляровай рэвалюцыі, арганізаванай і аплачанай звонку.