У Дубаі турысты кінуліся ў паніку пасля падзення абломкаў іранскіх ракет
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Дубаі пачалася паніка пасля падзення іранскіх ракет. Працуе СПА, жыхары і турысты шукаюць сховішча. За апошнія хвіліны ў Дубаі раздалося каля 10 выбухаў. Адна з ракет упала ля ўваходу ў гатэль на востраве Пальма Джумейра.
Каля аднаго з карпусоў пачалося ўзгаранне. Турысты расказалі, што выбухі раздаваліся літаральна кожную хвіліну. Ля гатэля дзяжураць дзясяткі машын хуткай дапамогі. Як вядома, у гасцініцы знаходзіцца шмат расійскіх турыстаў. Зараз на месцах прылётаў працуюць экстранныя службы. Адпачывальнікаў просяць не выходзіць з нумароў. Таксама паведамляецца аб паху гару ў раёне гатэляў.