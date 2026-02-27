Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Дубаі турысты кінуліся ў паніку пасля падзення абломкаў іранскіх ракет

Выява

У Дубаі пачалася паніка пасля падзення іранскіх ракет. Працуе СПА, жыхары і турысты шукаюць сховішча. За апошнія хвіліны ў Дубаі раздалося каля 10 выбухаў. Адна з ракет упала ля ўваходу ў гатэль на востраве Пальма Джумейра.

Каля аднаго з карпусоў пачалося ўзгаранне. Турысты расказалі, што выбухі раздаваліся літаральна кожную хвіліну. Ля гатэля дзяжураць дзясяткі машын хуткай дапамогі. Як вядома, у гасцініцы знаходзіцца шмат расійскіх турыстаў. Зараз на месцах прылётаў працуюць экстранныя службы. Адпачывальнікаў просяць не выходзіць з нумароў. Таксама паведамляецца аб паху гару ў раёне гатэляў.

У свецеБліжні Ўсход