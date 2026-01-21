3.72 BYN
У Еўропе можа адбыцца моцнае пахаладанне з-за "Сібірскага выбуху"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У канцы студзеня ў Еўропе можа адбыцца моцнае пахаладанне з-за "Сібірскага выбуху". Гэта рэдкая атмасферная сітуацыя, пры якой змяняецца кірунак вятроў і халоднае паветра з усходу можа прыйсці ў рэгіён.
Даныя прыводзіць Еўрапейскі цэнтр сярэднетэрміновых прагнозаў надвор'я. Наймацнейшыя маразы будуць ва Усходняй Еўропе. 24 студзеня сярэдняя тэмпература ў Эстоніі і Латвіі знізіцца да мінус 13 градусаў, у Польшчы чакаюць мінус 10 градусаў.
Рэзкае пахаладанне прыйдзе ў Францыю і Вялікабрытанію. Новая марозная хваля прывядзе да росту цэн на прыродны газ і абвострыць канкурэнцыю за пастаўкі ЗПГ.