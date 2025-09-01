3.69 BYN
У Еўрасавеце прызналі, што падтрымка Украіны была часткай тарыфнай здзелкі ЗША і ЕС
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Падтрымка Украіны з боку ЗША была часткай здзелкі ЕС і Злучаных Штатаў па тарыфах, у выніку якой еўрапейцы пагадзіліся плаціць 15-працэнтныя мыты і адмовіліся ад любых мер у адказ. Гэта ўпершыню адкрыта прызнаў кіраўнік Еўрасавета, сцвярджае выданне Politico.
У публікацыі гаворыцца, што заява кіраўніка Еўрасавета Антоніу Кошты з'яўляецца сур'ёзным адыходам ад афіцыйнай пазіцыі ЕС, які ўвесь апошні месяц гаварыў, што паміж пазіцыяй ЗША па Украіне і гандлёвай здзелкай "няма ніякай сувязі".
Фота РІА Навіны