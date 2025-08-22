3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
У Грузіі адчыніў дзверы для пакупнікоў ужо восьмы магазін беларускіх прадуктаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Тбілісі адчыніў дзверы для пакупнікоў ужо восьмы магазін сеткі беларускіх прадуктаў Belmart. У цырымоніі прыняў удзел Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Беларусі ў Грузіі Мікалай Рагашчук.
Асартымент магазіна шырокі - малочная і мясная прадукцыя, кандытарскія вырабы, мукамольная прадукцыя, гарбата, мёд, кава. Усяго тут прадстаўлены тавары 35 вядучых прадпрыемстваў - гэта "Малочны Мір", "Беллакт", "Спартак", прадукцыя Пінскага і Брэсцкага мясакамбінатаў.
Зараз у Грузіі працуе 31 магазін трох сетак магазінаў беларускіх прадуктаў. Да канца 2025 года плануецца адкрыццё новых.