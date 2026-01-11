3.70 BYN
У Іране аб'яўлена жалоба пасля гібелі 38 сілавікоў: улады абвінавачваюць у беспарадках ЗША і Ізраіль
У Іране аб'явілі трохдзённую жалобу з-за гібелі людзей падчас нацыянальнага супраціўлення ЗША і Ізраілю. Пра гэта паведаміла дзяржтэлерадыёкампанія ісламскай краіны.
Паводле яе звестак, у выніку агрэсіўных дзеянняў пагромшчыкаў у розных частках Ірана загінулі 38 супрацоўнікаў праваахоўных органаў. Вярхоўны лідар Ірана Алі Хаменеі заявіў, што пратэстоўцы дзейнічаюць па ўказцы з-за мяжы.
А Вышэйшы савет нацыянальнай бяспекі Ірана абвінаваціў у арганізацыі беспарадкаў ЗША і Ізраіль. 12 студзеня ў краіне запланаваны шэраг праўрадавых акцый, у якіх улады просяць грамадзян прыняць самы актыўны ўдзел.
Сваю падрыхтоўку праводзяць і ЗША: 13 студзеня Дональд Трамп, паводле звестак The Wall Street Journal, правядзе кансультацыі з дзяржсакратаром Марка Рубіа, міністрам абароны Пітам Хегсетам і старшынёй Аб'яднанага камітэта начальнікаў штабоў генералам Дэнам Кейнам. Абмяркоўваць будуць магчымыя меры ў дачыненні да Ірана, у тым ліку ваенныя ўдары, кібератакі і новыя санкцыі.