У Іране аб'яўлена жалоба пасля гібелі 38 сілавікоў: улады абвінавачваюць у беспарадках ЗША і Ізраіль

У Іране аб'явілі трохдзённую жалобу з-за гібелі людзей падчас нацыянальнага супраціўлення ЗША і Ізраілю. Пра гэта паведаміла дзяржтэлерадыёкампанія ісламскай краіны.

Паводле яе звестак, у выніку агрэсіўных дзеянняў пагромшчыкаў у розных частках Ірана загінулі 38 супрацоўнікаў праваахоўных органаў. Вярхоўны лідар Ірана Алі Хаменеі заявіў, што пратэстоўцы дзейнічаюць па ўказцы з-за мяжы.