У Камбоджы з-за абстрэлаў з боку Тайланда загінулі 7 чалавек
Аўтар:Рэдакцыя news.by
ВМС Тайланда пачалі аперацыю па выцясненні камбаджыйскіх вайскоўцаў у правінцыі Трат, піша газета The Nation.
Раней армія паведаміла, што Камбоджа абстраляла тэрыторыі ўсходніх правінцый Тайланда з рэактыўных сістэм залпавага агню БМ-21. Адзін тайландскі вайсковец загінуў, яшчэ 8 атрымалі раненні. ВПС Тайланда ў адказ атакавалі ваенную інфраструктуру Камбоджы.
У сваю чаргу Міністэрства нацыянальнай абароны Камбоджы заявіла, што тайскі бок распыліў атрутныя рэчывы над прымежным раёнам.
Паводле апошніх даных, у Камбоджы з-за абстрэлаў Тайланда загінулі сем чалавек, 20 пацярпелі. Сутыкненні ў пагранічным раёне працягваюцца.