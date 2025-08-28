У Кітай на саміт ШАС з'едуцца лідары больш чым 20 краін

Дакументы падпісалі на саміце ШАС у Астане. Там жа адзначылі: з 2022 года Беларусь аператыўна правяла ўсе працэдуры па ўступленні ў арганізацыю, і вось ужо год Мінск з'яўляецца часткай шанхайскай арганізацыі, дзе чуюць голас кожнага, паважаюць гісторыю, культуру і народы. Беларускі флаг першы ў шэрагу "дзясяткі". Наша краіна для "шанхайскай сям'і" - гэта і геаграфія, і вялікая палітыка, еўрапейская апора для еўразійскай структуры. Голас Беларусі ў ШАС заўсёды гучаў гучна.