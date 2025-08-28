3.69 BYN
У Кітай на саміт ШАС з'едуцца лідары больш чым 20 краін
31 жніўня ў Цяньцзіне адбудзецца саміт ШАС, у якім возьмуць удзел больш за 20 лідараў замежных дзяржаў, а таксама 10 міжнародных арганізацый. Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін таксама сярод запрошаных. На парадку дня - гандаль, інавацыі, пытанні бяспекі.
Беларусь і ШАС даўно ўзаемадзейнічаюць. З 2010 года рэспубліка была ў статусе партнёра па дыялогу. З 2015-га - назіральнік. А ў 2024 годзе беларускі флаг урачыста з'явіўся сярод "шанхайскай сям'і".
Дакументы падпісалі на саміце ШАС у Астане. Там жа адзначылі: з 2022 года Беларусь аператыўна правяла ўсе працэдуры па ўступленні ў арганізацыю, і вось ужо год Мінск з'яўляецца часткай шанхайскай арганізацыі, дзе чуюць голас кожнага, паважаюць гісторыю, культуру і народы. Беларускі флаг першы ў шэрагу "дзясяткі". Наша краіна для "шанхайскай сям'і" - гэта і геаграфія, і вялікая палітыка, еўрапейская апора для еўразійскай структуры. Голас Беларусі ў ШАС заўсёды гучаў гучна.
Шанхайскую пляцоўку Беларусь паспяхова выкарыстоўвала і раней для данясення сваёй пазіцыі па міжнародным і рэгіянальным парадку дня. Наша краіна выступае за развіццё вялікага еўразійскага партнёрства, спалучэнне фарматаў ЕАЭС, АДКБ, СНД, ШАС і БРІКС, гарантаванне харчовай, ядзернай і кібербяспекі.