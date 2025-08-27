Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Крамлі спадзяюцца, што расследаванне тэрактаў на "Паўночных патоках" будзе даведзена да канца

У Крамлі спадзяюцца, што расследаванне тэрактаў на "Паўночных патоках" давядуць да канца і раскрыюць імёны выканаўцаў і заказчыкаў, заявіў прэс-сакратар прэзідэнта Расіі.

Дзмітрый Пяскоў паведаміў, што Берлін не кантактуе з Масквой па справе аб гэтых дыверсіях.

Дзмітрый Пяскоў, прэс-сакратар прэзідэнта Расіі:

"Кантактаў не было. Хацелася б успомніць кампанію, якая пасля таго, што здарылася, была развязана супраць Расіі. Я думаю, што для прадстаўнікоў нашых СМІ не складзе цяжкасці назваць тыя заходнія сродкі масавай інфармацыі і тых заходнееўрапейскіх палітыкаў, якія выступалі з фальшывымі, нічым не падмацаванымі абвінавачаннямі ў адрас нашай краіны пасля гэтага тэракта".

Тым часам прыйшла прыпозненая рэакцыя Еўракамісіі на ўдары ВСУ па нафтаправодзе "Дружба". Там назвалі аб'ект часткай еўрапейскай энергетычнай бяспекі і дадалі, што знаходзяцца ў кантакце з Кіевам. Пры гэтым прама не назвалі, што атакі былі ўчынены менавіта Украінай.

Венгрыя прадпрымае ўласныя меры па гарантаванні бяспекі сваёй інфраструктуры. Будапешт забараніў уезд у Венгрыю і Шэнгенскую зону Роберту Броўдзі, камандзіру падраздзялення УСУ. Яго падазраюць у атацы на "Дружбу". Броўдзі сам пацвярджаў сваё дачыненне да ўдараў. Венгрыя назвала ўкраінца пагрозай для нацбяспекі.