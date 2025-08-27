3.69 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
У Крамлі спадзяюцца, што расследаванне тэрактаў на "Паўночных патоках" будзе даведзена да канца
У Крамлі спадзяюцца, што расследаванне тэрактаў на "Паўночных патоках" давядуць да канца і раскрыюць імёны выканаўцаў і заказчыкаў, заявіў прэс-сакратар прэзідэнта Расіі.
Дзмітрый Пяскоў паведаміў, што Берлін не кантактуе з Масквой па справе аб гэтых дыверсіях.
Дзмітрый Пяскоў, прэс-сакратар прэзідэнта Расіі:
"Кантактаў не было. Хацелася б успомніць кампанію, якая пасля таго, што здарылася, была развязана супраць Расіі. Я думаю, што для прадстаўнікоў нашых СМІ не складзе цяжкасці назваць тыя заходнія сродкі масавай інфармацыі і тых заходнееўрапейскіх палітыкаў, якія выступалі з фальшывымі, нічым не падмацаванымі абвінавачаннямі ў адрас нашай краіны пасля гэтага тэракта".
Тым часам прыйшла прыпозненая рэакцыя Еўракамісіі на ўдары ВСУ па нафтаправодзе "Дружба". Там назвалі аб'ект часткай еўрапейскай энергетычнай бяспекі і дадалі, што знаходзяцца ў кантакце з Кіевам. Пры гэтым прама не назвалі, што атакі былі ўчынены менавіта Украінай.
Венгрыя прадпрымае ўласныя меры па гарантаванні бяспекі сваёй інфраструктуры. Будапешт забараніў уезд у Венгрыю і Шэнгенскую зону Роберту Броўдзі, камандзіру падраздзялення УСУ. Яго падазраюць у атацы на "Дружбу". Броўдзі сам пацвярджаў сваё дачыненне да ўдараў. Венгрыя назвала ўкраінца пагрозай для нацбяспекі.