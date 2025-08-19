3.69 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
У Літве імкліва расце ўзровень галечы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Літве імкліва пагаршаецца сітуацыя з узроўнем галечы.
У 2024 годзе за мяжой беднасці ў краіне пражывалі 620 тыс. чалавек, а за мяжой абсалютнай беднасці - 167 тыс. (гэта амаль 6 % насельніцтва). Пры гэтым больш за ўсё ў гэтым спісе людзей ад 65 гадоў і старэйшых, а таксама дзеці да 18 гадоў. Эканамісты адзначаюць, што такая сітуацыя склалася толькі па адной прычыне - улады проста не надаюць ёй увагі, замест гэтага яны ўкладваюць грошы ў мілітарызацыю.