У Малдове пратэстоўцы абвінавацілі паліцыю ў злоўжыванні ўладай

У Малдове напярэдадні парламенцкіх выбараў узмацняецца народная незадаволенасць.

Напярэдадні прыхільнікі блока апазіцыйных сіл "Перамога" выйшлі на акцыю пратэсту ў Кішынёве ля будынка МУС. Яны абвінавацілі паліцыю ў злоўжыванні ўладай і палітычных рэпрэсіях.

Мітынгоўцы паспрабавалі ўстанавіць палаткі каля опернага тэатра ў Кішынёве. Аднак на месца аператыўна прыбылі паліцэйскія і пачалі затрыманні.

Апазіцыя не здаецца: лідар блока "Перамога" - Шор - заклікаў жыхароў Малдовы выходзіць на пратэсты кожную суботу з 23 жніўня. Паводле яго словаў, дзеючы рэжым абвясціў вайну ўласнаму народу.