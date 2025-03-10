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У Пакістане баевікі ўзялі ў заложнікі 450 пасажыраў

У Пакістане ўзброеныя баевікі ранілі вадзіцеля цягніка і ўзялі ў заложнікі 450 пасажыраў, паведамляе агенцтва Франс Прэс. Нападзенне адбылося ў паўднёва-заходняй правінцыі Белуджыстан.