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У Пакістане баевікі ўзялі ў заложнікі 450 пасажыраў
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https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c687fa9f-7a3c-4442-9883-38c591f2a785/04cdc99e-262d-4876-91cf-cf5f2dff84b0.jpg2025-03-11T12:30:20.000000Z00
У Пакістане ўзброеныя баевікі ранілі вадзіцеля цягніка і ўзялі ў заложнікі 450 пасажыраў, паведамляе агенцтва Франс Прэс. Нападзенне адбылося ў паўднёва-заходняй правінцыі Белуджыстан.