3.67 BYN
2.94 BYN
3.44 BYN
У Парыжы працягваюць абмяркоўваць мір ва Украіне
У Парыжы другі дзень працягваюць абмяркоўваць мір ва Украіне. 7 студзеня, як заявіў Зяленскі, разглядаюць самыя вострыя пытанні: перш за ўсё Запарожскую АЭС і тэрытарыяльнае пытанне. Гэтыя тэмы зараз з'яўляюцца ключавымі і найбольш канфліктнымі.
Чакаць лаяльнасці ад Штатаў, падобна, больш не прыходзіцца. Напярэдадні прадстаўнікі ЗША не падпісалі сумесную дэкларацыю аб гарантыях бяспекі для Кіева, яна была падтрымана толькі "кааліцыяй жадаючых". Больш за тое, Германія, Італія і Румынія адмовіліся накіроўваць свае войскі ва Украіну ў межах гарантавання бяспекі. А Чэхія заявіла, што не толькі не адправіць свой кантынгент, але больш не будзе плаціць за боепрыпасы для Кіева.
Не вераць больш у падтрымку калектыўнага Захаду і самі ўкраінцы. Згодна з апытаннем, давер да ЗША за год знізіўся да 18 %. Узровень недаверу вырас да 52 %. Аналагічная дынаміка фіксуецца і па іншых ключавых знешніх партнёрах. Давер да НАТА знізіўся да 30 %, а доля тых, хто не давярае абяцанням ЕС, павялічылася з 19 да 26 %. Асобны маркер - адносіны да Белага дома. Толькі 14 % украінцаў лічаць, што прэзідэнцтва Трампа з'яўляецца пазітыўным для Украіны.