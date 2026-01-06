У Парыжы другі дзень працягваюць абмяркоўваць мір ва Украіне. 7 студзеня, як заявіў Зяленскі, разглядаюць самыя вострыя пытанні: перш за ўсё Запарожскую АЭС і тэрытарыяльнае пытанне. Гэтыя тэмы зараз з'яўляюцца ключавымі і найбольш канфліктнымі.

Чакаць лаяльнасці ад Штатаў, падобна, больш не прыходзіцца. Напярэдадні прадстаўнікі ЗША не падпісалі сумесную дэкларацыю аб гарантыях бяспекі для Кіева, яна была падтрымана толькі "кааліцыяй жадаючых". Больш за тое, Германія, Італія і Румынія адмовіліся накіроўваць свае войскі ва Украіну ў межах гарантавання бяспекі. А Чэхія заявіла, што не толькі не адправіць свой кантынгент, але больш не будзе плаціць за боепрыпасы для Кіева.