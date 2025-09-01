3.69 BYN
У Польшчы стартавалі ваенныя вучэнні НАТА "Жалезны абаронца"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Польшчы стартавалі адны з найбуйнейшых ваенных вучэнняў Паўночнаатлантычнага альянсу "Жалезны абаронца". У іх задзейнічана больш як 30 тысяч салдат і афіцэраў і 600 адзінак тэхнікі.
Мэта - адпрацоўка кааперацыі розных родаў войскаў, а таксама праверка эфектыўнасці найноўшай ваеннай тэхнікі.
Паралельна пройдуць вучэнні на тэрыторыі яшчэ адной суседняй з Беларуссю краіны - Латвіі. У манеўрах возьмуць удзел 12 тысяч вайскоўцаў з ЗША, Эстоніі, Літвы, а таксама фарміраванняў НАТА мясцовага базавання. Ваенныя адпрацоўкі пачаліся сёння і прадоўжацца да 8 кастрычніка.