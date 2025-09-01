У Польшчы стартавалі ваенныя вучэнні НАТА "Жалезны абаронца"

У Польшчы стартавалі адны з найбуйнейшых ваенных вучэнняў Паўночнаатлантычнага альянсу "Жалезны абаронца". У іх задзейнічана больш як 30 тысяч салдат і афіцэраў і 600 адзінак тэхнікі.