У Цяньцзін у Кітаі з'едуцца лідары больш чым 20 краін на саміт ШАС
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Больш за 20 лідараў замежных дзяржаў і прадстаўнікі міжнародных арганізацый прымуць удзел у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў Цяньцзіне. Аб гэтым заявілі ў МЗС КНР.
На саміт, які пройдзе з 31 жніўня па 1 верасня, запрошаны кіраўнікі Расіі, Беларусі, Ірана, Індыі, Турцыі, Казахстана, Кыргызстана і іншых краін, а таксама 10 міжнародных арганізацый.
На парадку паспяховы вопыт Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, перспектывы развіцця арганізацыі і яе прасоўванне да мэты стварэння яшчэ больш згуртаванай супольнасці адзінага лёсу.
Міжнародная арганізацыя заснавана ў 2001 годзе. Беларусь афіцыйна далучылася да ШАС у ліпені 2024 года на саміце ў Астане.