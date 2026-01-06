3.67 BYN
У Вашынгтоне раскрылі трохэтапны план змяненняў для Венесуэлы
Дзяржсакратар ЗША Марка Рубіа раскрыў дэталі трохэтапнага плана для змянення палітычнай і эканамічнай сітуацыі ў Венесуэле.
Паводле яго слоў, першы крок накіраваны на стабілізацыю Баліварыянскай Рэспублікі: ЗША плануюць прадухіліць хаос і ўзяць пад кантроль прыбыткі ад нафты, частку якой абяцаюць накіраваць на патрэбы насельніцтва. Размова ідзе пра 30-50 млн барэляў, якія павінны стаць рэсурсам для ўнутранага спажывання.
Другі этап звязаны з аднаўленнем эканомікі і адкрыццём венесуэльскага рынку для заходніх кампаній на ўмовах, якія Вашынгтон назаве справядлівымі. Адначасова амерыканскі бок абяцае садзейнічаць нацыянальнаму прымірэнню і амністыі для апазіцыі.
Трэці этап мяркуе пераходны перыяд і палітычныя рэформы, якія павінны замацаваць новыя правілы гульні. Паводле слоў дзяржсакратара Рубіа, некаторыя працэсы будуць ісці паралельна, а дэталі плана стануць вядомы ў найбліжэйшыя дні.