У Вялікабрытаніі могуць дазволіць дзецям з чатырох гадоў змяняць гендэрную ідэнтычнасць

У Брытаніі дзеці зараз змогуць змяняць пол з 4 гадоў, дапамагаць ім у гэтым павінны настаўнікі і выхавацелі. Мінадукацыі краіны выпусціла новыя кіруючыя прынцыпы для школ па працы з дзецьмі, якія "сумняваюцца ў сваёй гендэрнай ідэнтычнасці". Пра дэталі піша Daily Mail.



Інструкцыя прадугледжвае магчымасць поўнай сацыяльнай трансфармацыі для навучэнцаў пачатковых школ. У адпаведнасці з гэтымі прынцыпамі настаўнікі і аднакласнікі змогуць звяртацца да дзяцей з дапамогай іншых займеннікаў, "якія адлюстроўваюць іх гендэрную ідэнтычнасць". Гэта азначае, да дзяўчат можна будзе звяртацца "ён", а да хлопчыкаў "яна". Кансерватыўная партыя краіны ўжо выказала рэзкую крытыку, таму што такія правілы падвяргаюць дзяцей рызыцы.