У Вялікабрытаніі рэкордны рост банкруцтваў і беспрацоўя
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Брытанская эканоміка ідзе па слядах нямецкай. Паводле інфармацыі СМІ, колькасць прымусовых ліквідацый мясцовых кампаній дасягнула максімуму з 2012 года. У 2025-м іх стала на 4 тыс. менш з-за таго, што яны не змаглі выплаціць даўгі.
Пад ударам у першую чаргу апынуліся рознічны гандаль і гасцінічны сектар. Больш за тое, у краіне да пяцігадовага максімуму ўзрасло беспрацоўе, яно перавысіла 5 %.
Такі ўдар па рынку працы звязваюць з бюджэтным крызісам, які прымушае Мінфін павышаць падаткі, уключаючы выплаты работадаўцаў, звязаныя з зарплатамі супрацоўнікаў.