У ЗША разлічылі кошт Грэнландыі

У ЗША разлічылі, што купля Грэнландыі можа каштаваць ім 700 млрд долараў. Тэлеканал NBC са спасылкай на свае крыніцы паведаміў, што да ацэнкі кошту вострава былі прыцягнуты навукоўцы і былыя амерыканскія чыноўнікі. Яны адзначылі, што далучэнне вострава неабходна Штатам, каб стварыць "стратэгічны буфер у Арктыцы супраць галоўных праціўнікаў Амерыкі". А тое, што аўтаномны рэгіён Даніі не прадаецца, у ЗША не ўлічылі.

