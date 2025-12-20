3.66 BYN
У ЗША завяршыліся перамовы па ўкраінскім канфлікце
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Маямі завяршыліся перамовы паміж Расіяй і ЗША па пытанні ўрэгулявання ўкраінскага канфлікту. Пасля заканчэння сустрэчы пасланнік Крамля Ігар Дзмітрыеў заявіў, што кансультацыі праходзяць добра, і намякнуў, што наступны раўнд перамоў можа прайсці ў Маскве.
У сваю чаргу прадстаўнік Трампа Уіткаф назваў сустрэчу канструктыўнай. Па яго словах, Расія па-ранейшаму хоча дасягнуць міру. Зрэшты, тое ж самае ён заявіў і наконт сустрэчы з украінскай дэлегацыяй, якая таксама адбылася напярэдадні.
Са слоў Уіткафа, з прадстаўнікамі Кіева амерыканцы абмяркоўвалі чатыры дакументы, у тым ліку мірны план з 20 пунктаў, гарантыі бяспекі ЗША для Украіны і план яе далейшага эканамічнага развіцця. Пры гэтым ніякіх падрабязнасцяў ні адзін з бакоў не абнародаваў.