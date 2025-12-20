У ЗША завяршыліся перамовы па ўкраінскім канфлікце

У сваю чаргу прадстаўнік Трампа Уіткаф назваў сустрэчу канструктыўнай. Па яго словах, Расія па-ранейшаму хоча дасягнуць міру. Зрэшты, тое ж самае ён заявіў і наконт сустрэчы з украінскай дэлегацыяй, якая таксама адбылася напярэдадні.

Са слоў Уіткафа, з прадстаўнікамі Кіева амерыканцы абмяркоўвалі чатыры дакументы, у тым ліку мірны план з 20 пунктаў, гарантыі бяспекі ЗША для Украіны і план яе далейшага эканамічнага развіцця. Пры гэтым ніякіх падрабязнасцяў ні адзін з бакоў не абнародаваў.