Украіна абурылася рашэннем Польшчы забараніць бандэраўскую сімволіку
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Украіна абурылася рашэннем Польшчы забараніць бандэраўскую сімволіку. Кіеў апавясціў Наўроцкага аб гатоўнасці прыняць меры ў адказ, калі Польскі сейм зацвердзіць законапраект аб прыраўнанні прапаганды і сімвалаў бандэраўцаў да нацысцкіх.
На Банкавай ужо вывучаюць прававыя наступствы магчымага рашэння і яго патэнцыяльны ўплыў на ўкраінцаў, якія пражываюць у Польшчы. Там таксама заявілі, што зацвярджэнне закона можа пацягнуць за сабою дыпламатычныя наступствы.
Аднак, здаецца, цярпенне ў Варшавы скончылася: Наўроцкі заклікае не выдаваць грамадзянства краіны прыхільнікам украінскага нацыяналізму. Ён таксама наклаў вета на закон аб падаванні дапамог і бясплатнай медстрахоўкі непрацуючым украінцам.