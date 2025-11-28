3.72 BYN
Украінская дэлегацыя адправілася на перамовы ў ЗША
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Дэлегацыя перагаворшчыкаў ад кіеўскага рэжыму накіроўваецца ў Злучаныя Штаты. Пра гэта паведаміў сакратар украінскага Савета нацбяспекі Умераў, які быў прызначаны новым кіраўніком перагаворнай групы замест Ермака, які пайшоў з пасады з-за карупцыйнага скандалу.
Пасланцы Кіева накіроўваюцца ў Штаты з мэтай абмеркаваць працэс завяршэння канфлікту. Там яны сустрэнуцца са спецпрадстаўніком прэзідэнта ЗША Уіткафам і зяцем Трампа Кушнерам. Пры гэтым Зяленскі перадаў членам дэлегацыі "таемныя ўказанні" - іх змест не раскрываецца.
Паводле інфармацыі СМІ, пасля сустрэчы ў Штатах Уіткаф і Кушнер накіруюцца ў Маскву.