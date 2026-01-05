3.67 BYN
Урады Даніі і Грэнландыі запрасілі сустрэчу з дзяржсакратаром ЗША
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Даніі асцерагаюцца, што Грэнландыя можа стаць новай мэтай Вашынгтона. На фоне сітуацыі ў Венесуэле міністр абароны Грэнландыі расказаў аб планах узмацніць ваенную прысутнасць на востраве і пашырыць вучэнні НАТА.
Раней прэм'ер-міністр Даніі заявіла, што магчымы ваенны напад ЗША на Грэнландыю будзе абазначаць канец альянсу і ўсёй сістэмы бяспекі, што склалася пасля Другой сусветнай вайны. Улады Даніі і Грэнландыі ўжо звярнуліся ў Дзярждэпартамент ЗША з просьбай арганізаваць тэрміновую сустрэчу з дзяржсакратаром Марка Рубиа. Як паказала кіраўнік МЗС Грэнландыі, перамовы неабходныя для абмеркавання заяў ЗША па востраве.