Урады Даніі і Грэнландыі запрасілі сустрэчу з дзяржсакратаром ЗША

У Даніі асцерагаюцца, што Грэнландыя можа стаць новай мэтай Вашынгтона. На фоне сітуацыі ў Венесуэле міністр абароны Грэнландыі расказаў аб планах узмацніць ваенную прысутнасць на востраве і пашырыць вучэнні НАТА.

Раней прэм'ер-міністр Даніі заявіла, што магчымы ваенны напад ЗША на Грэнландыю будзе абазначаць канец альянсу і ўсёй сістэмы бяспекі, што склалася пасля Другой сусветнай вайны. Улады Даніі і Грэнландыі ўжо звярнуліся ў Дзярждэпартамент ЗША з просьбай арганізаваць тэрміновую сустрэчу з дзяржсакратаром Марка Рубиа. Як паказала кіраўнік МЗС Грэнландыі, перамовы неабходныя для абмеркавання заяў ЗША па востраве.

