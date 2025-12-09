"Я думаю, яму трэба быць рэалістам, і мяне сапраўды хвалюе пытанне, як доўга яшчэ ў іх не будзе выбараў. Яны страчваюць шмат людзей. І 82 % украінцаў патрабуюць урэгулявання. Яны страчваюць тысячы і тысячы людзей кожны тыдзень. Яны хочуць, каб гэта скончылася. І я пытаюся: калі ж, калі ў іх будуць выбары ва Украіне? Гэта не спроба ачарніць каго-небудзь, але ў іх там сапраўды маштабная карупцыя. І людзі задаюць гэтае пытанне: калі ў іх будуць выбары? Або ўсё будзе проста працягвацца ў тым жа духу? І я думаю, што ў першую чаргу трэба скончыць вайну. Аднак для танга патрэбныя двое!"