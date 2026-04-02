Вайна на Блізкім Усходзе пагражае маштабным крызісам у сусветнай эканоміцы
Працяг ваенных дзеянняў на Блізкім Усходзе пагражае маштабным крызісам, які закране адразу некалькі сектараў сусветнай эканомікі. Аб гэтым папярэджвае ААН.
Паводле ацэнак, канфлікт вакол Ірана ўзмацняе наступствы геапалітычных рызык далёка за межамі энергетычных рынкаў. Рост транспартных выдаткаў і страхавых узносаў павялічвае ціск на эканоміку. А збоі ў рабоце гандлёвых і фінансавых рынкаў павышаюць рызыку больш маштабнага крызісу з ланцуговай рэакцыяй. Са справаздачы вынікае, што рост сусветнага тавараабароту можа запаволіцца з амаль 5 % у 2025 годзе да 1,5-2,5 % у гэтым. А тэмпы сусветнага эканамічнага росту запаволяцца з амаль 3 % у 2025-м да крыху больш чым 2,5 %. І гэта пры ўмове, што канфлікт не будзе далей абвастрацца.
Спецыялісты таксама звяртаюць увагу, што эскалацыя канфлікту агаляе схаваныя фактары ўразлівасці, уключаючы слабы рост, няроўнасць, якая расце, і рост кошту жыцця.