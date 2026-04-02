Вайна на Блізкім Усходзе пагражае маштабным крызісам у сусветнай эканоміцы

Паводле ацэнак, канфлікт вакол Ірана ўзмацняе наступствы геапалітычных рызык далёка за межамі энергетычных рынкаў. Рост транспартных выдаткаў і страхавых узносаў павялічвае ціск на эканоміку. А збоі ў рабоце гандлёвых і фінансавых рынкаў павышаюць рызыку больш маштабнага крызісу з ланцуговай рэакцыяй. Са справаздачы вынікае, што рост сусветнага тавараабароту можа запаволіцца з амаль 5 % у 2025 годзе да 1,5-2,5 % у гэтым. А тэмпы сусветнага эканамічнага росту запаволяцца з амаль 3 % у 2025-м да крыху больш чым 2,5 %. І гэта пры ўмове, што канфлікт не будзе далей абвастрацца.