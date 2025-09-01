3.69 BYN
Вялікабрытанія за 50 дзён паставіла Кіеву 5 млн патронаў і 2,5 тыс. БПЛА
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Лондане раскрылі памеры перададзенай за 50 дзён Украіне ваеннай дапамогі. Так, Вялікабрытанія паставіла Кіеву 5 млн патронаў, 60 тыс. снарадаў, 30 транспартных сродкаў, 200 сістэм РЭБ і СПА, а таксама парадку 2,5 тысяч БПЛА.
Акрамя таго, Лондан мае рашучасць адправіць сваіх вайскоўцаў ва Украіну ў рамках так званых гарантый бяспекі Кіеву. Зараз у Вялікабрытаніі праводзіцца ацэнка боегатоўнасці войскаў на гэты выпадак.