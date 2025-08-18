3.70 BYN
Захад шукае пляцоўку для перамоў Расіі і Украіны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На Захадзе ўжо актыўна абмяркоўваюць фармат магчымай сустрэчы Уладзіміра Пуціна і Зяленскага. Прэзідэнт Францыі выказаў здагадку, што саміт можа адбыцца ў Жэневе, СМІ называюць яшчэ шэраг краін: Італія або Венгрыя. Падагравае тэму і дзяржсакратар ЗША. Рубіа заявіў, што расійскі лідар пацвердзіў гатоўнасць сустрэцца з Зяленскім.
Пакуль Крэмль публічна не пацвярджаў гатоўнасць да сустрэчы з Зяленскім. Як заявіў памочнік прэзідэнта Расіі Ушакоў, Пуцін і Трамп абмеркавалі "магчымасць павышэння ўзроўню прадстаўнікоў Масквы і Кіева на перамовах".