Жэнеўскі тупік: Трамп абвясціў пра нездаволенасць перамовамі з Іранам
Трамп даў зразумець, што кантакты з Іранам хоць і захоўваюцца, але Вашынгтон па-ранейшаму разглядае варыянт ваеннага рашэння праблемы.
Дабіцца здзелкі падчас непрамых перамоў у Жэневе не ўдалося. Пры гэтым, як заявілі дыпламаты Амана, Тэгеран пагадзіўся адмовіцца ад узбагачэння ўрана да зброевага ўзроўню і абмежавацца ўзроўнем энергетычным. Амерыканцы, аднак, жадаюць большага.
Гэтак жа грозна прагучала заява Трампа з нагоды Кубы: пасля аб'явы энергетычнай блакады ў краіне няма электрычнасці, лекаў, сканчаецца ежа. З прычыны гэтага Штаты могуць правесці "дружалюбнае паглынанне вострава", што б гэта ні значыла.
Тым часам на Блізкім Усходзе працягвае мацнець амерыканскі ўдарны кулак. Тут знаходзяцца 500 ударных і 200 дапаможных ваенных самалётаў.
Адразу дзве эскадры на чале з авіяносцамі перакінуты да берагоў Ірана. Пентагон мае рэсурсы для 4-5 дзён інтэнсіўнага вядзення баявых дзеянняў, але гэтага, мяркуюць эксперты, відавочна мала, каб прымусіць Іран здацца.