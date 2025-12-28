Зімовыя штормы і паводкі: непагадзь працягвае выпрабоўваць Еўропу

Краіны Паўночнай Еўропы знаходзяцца пад уладай зімовага шторму. У Швецыі ахвярамі стыхіі сталі ўжо 3 чалавекі. Двое загінулі з-за ўпалых дрэў, яшчэ адзін - падчас правядзення работ па аднаўленні энергазабеспячэння. Дзясяткі тысяч дамоў у Швецыі, Нарвегіі і Фінляндыі былі абясточаны. З-за непагадзі прыпынены авіярэйсы, рух цягнікоў і паромаў, сур'ёзна ўскладнены аўтамабільныя і чыгуначныя зносіны.