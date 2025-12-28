3.72 BYN
Зімовыя штормы і паводкі: непагадзь працягвае выпрабоўваць Еўропу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Краіны Паўночнай Еўропы знаходзяцца пад уладай зімовага шторму. У Швецыі ахвярамі стыхіі сталі ўжо 3 чалавекі. Двое загінулі з-за ўпалых дрэў, яшчэ адзін - падчас правядзення работ па аднаўленні энергазабеспячэння. Дзясяткі тысяч дамоў у Швецыі, Нарвегіі і Фінляндыі былі абясточаны. З-за непагадзі прыпынены авіярэйсы, рух цягнікоў і паромаў, сур'ёзна ўскладнены аўтамабільныя і чыгуначныя зносіны.
А на паўднёвыя і ўсходнія рэгіёны Іспаніі абрынуліся моцныя ліўні: адзін чалавек загінуў, яшчэ два прапалі без весткі. Ліўні прывялі да маштабных падтапленняў. Рэкі, якія разліліся, змывалі аўтамабілі і матацыклы.