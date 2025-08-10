Анлайн-вяшчанне
Злачынствы УСУ - як Кіеў 11 гадоў забівае мірнае насельніцтва Данбаса
3 гадзіны таму
Аўтар:
Рэдакцыя news.by
У Беларусі намалочана больш як 5 млн т збожжа разам з рапсам
Нядаўна
11 жніўня споўнілася 80 гадоў атраду пагранічнага кантролю "Мінск"
1 гадзіну таму
Дзяржаўны вандалізм - ва Украіне працягваюць знішчаць савецкія помнікі
2 гадзіны таму
Ракетная атака - у Газе загінулі журналісты Al Jazeera
3 гадзіны таму
Аўстралія плануе прызнаць суверэнітэт Палесціны на Генасамблеі ААН у верасні 2025 года
3 гадзіны таму
У Беларусі памяняўся парадак працэдуры дзяржзакупкі з адной крыніцы ў электронным фармаце
3 гадзіны таму
ЕС узмацняе жорсткасць цэнзуры: пералік абмежаванняў у дачыненні да СМІ пашыраць
4 гадзіны таму
Латвія без хлеба - у краіне з-за ліўняў практычна цалкам загінуў ураджай жыта
4 гадзіны таму
Міністэрства адукацыі Беларусі запускае гарачую лінію для падрыхтоўкі да Дня ведаў
4 гадзіны таму
Перамовы па Украіне - ЗША плануюць цалкам спыніць фінансаванне канфлікту
5 гадзін таму
11 жніўня ў Беларусі з-за складаных умоў надвор'я абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі
5 гадзін таму
Свет адзначыў Міжнародны дзень харызматычных асоб - хто гэтыя людзі
14 гадзін таму
У інтэрв'ю Прэзідэнта Беларусі часопісу Time рэкордныя прагляды
15 гадзін таму
Беларускі каравай, развіццё навукі, КДБ і гучнае інтэрв'ю Time - у рубрыцы "Час Першага"
15 гадзін таму
CNN: Перамовы Трампа і Пуціна выглядаюць як павольнае паражэнне Украіны
19 гадзін таму
У Беларусі абнавілі навучальныя дапамогі і падручнікі для школ
19 гадзін таму
З Мінска - у Арктыку. Як перамога на міжнародным конкурсе прывяла да экспедыцыі на Паўночны полюс
21 гадзіну таму
Заслаўе рыхтуецца сустрэць 1040-гадовы юбілей
23 гадзіны таму
Фестываль гістарычных рэканструкцый разгарнуўся ў Нясвіжы
24 гадзіны таму
У ЗША на дом упаў метэарыт - ён аказаўся старэйшым за Зямлю
24 гадзіны таму