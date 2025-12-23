3.71 BYN
ЗША абвясцілі візавыя санкцыі супраць пяці еўрапейскіх і брытанскіх дзеячаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
ЗША абвясцілі візавыя санкцыі супраць пяці еўрапейскіх і брытанскіх дзеячаў за спробы цэнзуры амерыканскіх платформ.
У спісе - былы еўракамісар Брэтон, аўтар закона аб лічбавых паслугах. Менавіта ён летась пагражаў Ілану Маску з-за інтэрв'ю Дональда Трампа ў сацсетцы X.
Вашынгтон лічыць, што Еўропа занадта актыўна ўмешвалася ў свабоду слова ў ЗША. Дзярждэп прама заявіў, што не дазволіць замежным чыноўнікам дыктаваць правілы амерыканскім кампаніям.
Пад санкцыі трапілі таксама кіраўнікі брытанскіх і нямецкіх НКА. Улады ЗША вінавацяць іх у тым, што яны спрабавалі абмежаваць меркаванні, нязручныя для Бруселя.