ЗША патрабуюць ад Венесуэлы разарваць эканамічныя сувязі з КНР, Кубай, Іранам, Расіяй
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Часовыя ўлады Венесуэлы перададуць ЗША ад 30 да 50 млн барэляў нафты. Дональд Трамп заявіў, што сродкі ад продажу будуць выкарыстаны "на карысць народа Венесуэлы і ЗША", але кантроль застанецца ў яго. Кіраўнік Белага дома падкрэсліў: нафта будзе прадавацца па рыначнай цане.
Разам з тым, паводле звестак ABC News, Трамп настойвае на эксклюзіўным нафтавым партнёрстве Вашынгтона і Каракаса. Амерыканскі лідар запатрабаваў выгнання Расіі, Кітая, Кубы і Ірана з Венесуэлы. Па ўмовах амерыканцаў, часовы прэзідэнт Дэлсі Радрыгес павінна пагадзіцца на гэтыя ўмовы і разарваць эканамічныя сувязі з ранейшымі саюзнікамі.
Акрамя таго, як паведамляе ABC News, Венесуэла надалей павінна аддаваць перавагу ЗША пры продажы цяжкай сырой нафты.