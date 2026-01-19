ЗША плануюць істотна скараціць удзел амаль у 30 структурах НАТА. Рашэнне, паводле даных The Washington Post, закране амерыканскіх вайскоўцаў у кансультатыўных групах, цэнтрах перадавога вопыту і іншых механізмах альянсу.

У адным з апошніх допісаў у сацыяльных сетках гаспадар Белага дома адзначыў, што не Расія і Кітай - пагроза для Штатаў, а менавіта Паўночнаатлантычны альянс.