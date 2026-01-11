3.70 BYN
ЗША ўсталявалі кантроль над пастаўкамі венесуэльскай нафты
Злучаныя Штаты пачалі прымусовы захоп усіх нафтавых танкераў, якія пакідаюць парты Венесуэлы без прамога адабрэння Вашынгтона.
Як заявіла прэс-сакратар Белага дома Кэралайн Лівіт, Трамп усталяваў жорсткі рэжым марской блакады, які дае права на гандаль рэсурсамі рэспублікі выключна ЗША.
31 млн барэляў нафты ўжо накіроўваецца з Венесуэлы ў Штаты. Фінансавыя патокі ад яе продажу будзе кантраляваць амерыканскі ўрад. Лівіт дадала, што цяперашнія ўлады Венесуэлы вельмі актыўна супрацоўнічаюць з Вашынгтонам, і ў ЗША разлічваюць, што такі падыход прадоўжыцца і далей.
Тым не менш, упаўнаважаны прэзідэнт рэспублікі Радрыгес пракаменціравала нядаўні пост Трампа, дзе ён назваў сябе выконваючым абавязкі прэзідэнта Венесуэлы. Яна заявіла, што ў краіны ўжо ёсць уласны прэзідэнт і ў новым кандыдаце яна не мае патрэбы.